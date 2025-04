I mercenari – The Expendables | dal cast ai sequel tutte le curiosità sul film di Sylvester Stallone

Leggi su Cinefilos.it

– The: dalailesuldiVi sono attori divenuti vere e proprie icone del cinema d’azione, che dagli anni Ottanta ad oggi hanno contribuito ad impreziosire il genere con i loro. Nel 2010, tutti questi hanno avuto modo di riunirsi in I– The(qui la recensione), scritto, diretto e interpretato da. Il celebre protagonista dicome Rambo e Rocky ha così dato vita ad un vero e proprio evento cinematografico, capace di attirare generazioni e generazioni di spettatori cresciuti con questo genere cinematografico e i suoi indimenticabili protagonisti. Ilriunisce infatti attori come Arnold Schwarzenegger, interprete di Terminator, Bruce Willis, interprete di Die Hard, e Jason Statham, noto per più recentid’azione.