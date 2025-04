Concorsi Regione Sicilia 2025-2027 | 1 400 nuove assunzioni nella PA

Regione Siciliana ha varato un piano di Concorsi e assunzioni straordinarie che prevede l'inserimento di circa 1.400 nuovi dipendenti pubblici tra il 2025 e il 2027. Il programma, delineato all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, mira a rafforzare l'efficienza della macchina amministrativa regionale, potenziare i servizi essenziali e favorire il.

