Parma-Inter 2-2, non basta Thuram: Ondrejka e Bernabé firmano la rimonta

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 31° giornata di Serie A, con tanti gol e sorprese. In quest’ultima categoria rientra l’anticipo del sabato alle 18:00, che ha dato vita ad un vero e proprio testa-coda della classifica. Stiamo parlando del match traed, andato in scena allo stadio Ennio Tardini. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, che accontenta più i padroni di casa che gli ospiti.Primo tempo in pieno controllo dei nerazzurri, abili a passare in vantaggio con la rete dell’ex Matteo Darmian di sinistro sul primo palo. Yann Sommer salva i compagni e la Beneamata raddoppia al 45?, con Marcusche batte con un gol rocambolesco il portiere avversario. Nella ripresa, però, il copione cambia, con Adrianche accorcia le distanze con un preciso mancino dal limite dell’area e Jacobche sigla il definitivo 2-2.