Giro delle Fiandre 2025 Van Aert sogna il riscatto | Sto molto meglio dei giorni scorsi

2025 - L'ultima immagine fornita da Wout Van Aert è quella di un uomo, ancor prima che di un corridore, abbattuto e afflitto per quanto accaduto alla Dwars door Vlaanderen 2025: un dominio netto targato Visma-Lease a Bike anche grazie alla presenza in fuga di Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot e poi la beffa in volata firmata da Neilson Powless. Lo scherno e lo sberleffo non sono mancati, al punto da scomodare le difese d'ufficio di Demi Vollering prima e Tadej Pogacar (che si è scagliato contro i cosiddetti 'leoni da tastiera') poi per il belga, che nonostante tutto prova a guardare con fiducia all'imminente Giro delle Fiandre 2025. Le dichiarazioni di Van Aert "La mia fiducia non è stata certo intaccata da quanto successo mercoledì, anzi, il contrario": si apre con queste parole l'intervento ai microfoni di CyclingNews di Van Aert, che si toglie subito il dente esorcizzando quanto accaduto appena pochi giorni fa, con una sconfitta incassata in volata da chi di professione non è esattamente uno sprinter. Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2025, Van Aert sogna il riscatto: "Sto molto meglio dei giorni scorsi" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 5 aprile- L'ultima immagine fornita da Wout Vanè quella di un uomo, ancor prima che di un corridore, abbattuto e afflitto per quanto accaduto alla Dwars door Vlaanderen: un dominio netto targato Visma-Lease a Bike anche grazie alla presenza in fuga di Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot e poi la beffa in volata firmata da Neilson Powless. Lo scherno e lo sberleffo non sono mancati, al punto da scomodare le difese d'ufficio di Demi Vollering prima e Tadej Pogacar (che si è scagliato contro i cosiddetti 'leoni da tastiera') poi per il belga, che nonostante tutto prova a guardare con fiducia all'imminente. Le dichiarazioni di Van"La mia fiducia non è stata certo intaccata da quanto successo mercoledì, anzi, il contrario": si apre con queste parole l'intervento ai microfoni di CyclingNews di Van, che si toglie subito il dente esorcizzando quanto accaduto appena pochifa, con una sconfitta incassata in volata da chi di professione non è esattamente uno sprinter.

