Agi.it - L'enorme respiro di sollievo di Pep Guardiola

Leggi su Agi.it

AGI - Nessuna gioia ma un incredibile senso di. Questo è quello che Pepha confessato ai giornalisti inglesi dopo la vittoria del suo Manchester City contro il Leicester, in Premier League. Un successo che mette fine a una lunga striscia di prestazioni orribili, pareggi sbiaditi e nette sconfitte collezionata dai citizens negli ultimi mesi, tra campionato e Champions League. Le reti di Savinho e di Erling Haaland hanno regalato tre punti all'allenatore spagnolo ma non hanno allontanato i dubbi sullo stato forma della squadra, apparsa ancora oggi timorosa e spesso incaapce di gestire la furia agonistica dell'avversario. Il City, infatti, non ha certamente giocato da City neanche in quest'ultimo weekend del 2024 ma, la cosa più importante, soprattutto per, era interrompere il lungo periodo senza vittorie e ridare fiducia a un ambiente scioccato per l'assenza di risultati.