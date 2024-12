Ilrestodelcarlino.it - Lavori in municipio, spuntano altri resti archeologici del Rinascimento

ritrovamenticonservati sotto ildi Piazza Costituente. A complicare il completamento deidi restauro dello storico Palazzo Comunale giungono notizie di sempre nuove scoperte, che fano dell’edificio un vero "scrigno". Nell’estate del 2023, oltre a pavimentazioni in cotto, erano stati rinvenuti idi un grande granaio comunitario, situato sotto la loggia settentrionale antistante il palazzo e sfuggito a un incendio. Ora le attività di scavo, condotte dalla ditta "ArcheoModena" sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, stannotuendo altre interessanti tracce, che andranno ad arricchire gli studi sull’edificio e non solo.