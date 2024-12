Ilrestodelcarlino.it - L’appello dell’Avis: "Mancano i medici, abbiamo rinunciato a 1.280 donazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tempo delle promesse è finito, l’Avis provinciale di Fermo torna a chiedere il personale adeguato per il centro trasfusionale e per tenere aperti tutti i centri periferici di raccolta di un bene unico, insostituibile, talmente prezioso da reggere il sistema sanitario: il sangue. È un bilancio di fine anno amaro quello che la presidente provinciale, Elena Simoni, propone, tornando a denuncia che nel 2024 le sedi periferiche di raccolta sangue sono state chiuse per 257 giornate, con una perdita media per ogni sede di oltre 200: "Ad occuparsi del sistema di raccolta sangue ma anche della gestione delle emergenze e di tutto il lavoro del centro trasfusionale dovrebbero esserci cinquepiù il primario. Considerato che il primario è andata in pensione a settembre 2024, oggi siamo senza guida e con duesoltanto.