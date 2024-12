.com - La transiberiana: un’epopea ferroviaria senza pari

La Ferroviarappresenta una delle più grandiose imprese ingegneristiche della storia moderna. Questa maestosa linea, che si estende per oltre 9.289 chilometri da Mosca a Vladivostok, attraversa l’immensa vastità della Russia, collegando l’Europa all’Estremo Oriente. Costruita tra il 1891 e il 1916 per volere dello zar Alessandro III, laha trasformato radicalmente la geografia umana ed economica della Siberia, aprendo nuove frontiere e possibilità di sviluppo per questa regione remota e inospitale.Un viaggio nel tempo e nello spazioIntraprendere un viaggio sullasignifica immergersi in un’esperienza unica al mondo, dove il tempo sembra dilatarsi e lo spazio assumere dimensioni quasi mitiche. A bordo di questi treni leggendari, i passeggeri hanno l’opportunità di attraversare ben 8 fusi orari, ammirando paesaggi in continua trasformazione: dalle cupole dorate di Mosca alle infinite distese della taiga siberiana, dalle rive del maestoso lago Baikal fino alle coste del Pacifico.