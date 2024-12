Iltempo.it - Jimmy Carter morto a 100 anni: da Camp David al Nobel per la pace

Leggi su Iltempo.it

L'ex presidente Usanella sua casa di Plains, Georgia. Eletto alla Casa Bianca nel 1976,aveva 100ed era il più anziano presidente degli Stati Uniti vivente di tutti i tempi. La notizia del decesso è stata confermata dal figlioal Washington Post senza fornire ulteriori dettagli. Nato il 1º ottobre 1924 a Plains, Georgia,è stato il 39º presidente degli Stati Uniti, in carica dal 20 gennaio 1977 al 20 gennaio 1981. Prima della presidenza,ha servito come governatore della Georgia dal 1971 al 1975 ed è stato senatore del Partito democratico. Proveniva da una famiglia di agricoltori e ha frequentato l'Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, servendo come ufficiale nella Marina prima di tornare in Georgia per gestire l'azienda agricola di famiglia.