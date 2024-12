Secoloditalia.it - Ipotesi bird strike per lo schianto aereo in Corea del Sud: 167 morti. Il video dell’esplosione

Leggi su Secoloditalia.it

Salgono ad almeno 167 le vittime del disastroindel Sud. Lo riferiscono fonti ufficiali. Il veicolo – un boeing 737-800 – operava per conto di Jeju Air e aveva 181 passeggeri a bordo. Si è schiantato e ha preso fuoco mentre stava atterrando all’aeroporto di Muan, nel sud-ovest delladel Sud, da Bangkok, in Thailandia.LEGGI ANCHE Paura sul volo Finnair per Roma: atterraggio d'emergenza. A bordo anche i giornalisti al seguito di Meloniprecipitato in Kazakistan, filmati a bordo e foto puntano su due piste e un unico sospetto: è stato abbattuto? ()Al momento non è confermata la causa dell’incidente, ma le prime ricostruzioni parlano di un, impatto con uno o più uccelli e condizioni meteo avverse. Due membri dell’equipaggio sono stati soccorsi e, secondo le autorità, potrebbero essere le uniche sopravvissute.