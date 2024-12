India, ex ambasciatore De Luca approda in un importante studio legale

Leggi su Ildenaro.it

Vincenzo de, terminata l’esperienza nella sede diplomatica Italiana a New Delhi, èto alloGianni & Origoni, dove avrà il compito di sviluppare le attività della law firm nei mercati dell’Asia e del Middle East, geografie cruciali nella strategia internazionale dello.Gianni & Origoni punta ancora sull’internazionalizzazione. Nelloentra, in qualità di of counsel, l’Vincenzo deche avrà il compito di sviluppare le attività della law firm nei mercati dell’Asia e del Middle East, geografie cruciali nella strategia internazionale dello.Devanta una carriera diplomatica iniziata nel 1989 e fortemente orientata al sostegno all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, con un focus marcato nei Paesi asiatici.