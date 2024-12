Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo demolisce Javier: “Sei più giocatore accanito di me, vuoi fare il buono ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delSpolverato ha affrontatoMartinez per chiarire i suoi dubbi circa la lealtà del pallavolista.Il modello milanese, che di recente ha riconquistato il cuore di Shaila Gatta, ha esordito riferendo all’argentino di sapere che lui parla spesso della ballerina napoletana, con la quale aveva avuto una frequentazione prima che tra Shaila escoppiasse la passione al Gran Hermano.“Non mi torna neanche il fatto che molti dicono che parli di Shaila e dicono ‘non è che parla di quel discorso lì solo quando glielo chiedono, lui parla proprio di Shaila‘”, ha detto. Il coinquilino, però, ha chiarito che, avendo provato per lei un forte interesse, prende i momenti trascorsi con l’ex velina come un esempio per capire se davvero prova interesse verso una ragazza.