Giulia De Lellis e Selvaggia Lucarelli co-conduttrici del DopoFestival di Alessandro Cattelan

Ci saranno ancheDee la già confermatanel cast dei co-conduttori deldi. Un altro terzetto che andrà a impreziosire il Festival di Sanremo 2025 dopo quello che condurrà il PrimaFestival, ovvero Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e MariaSole Pollio.A fare il nome diDeè stato Giuseppe Candela su Dagospia sottolineando come lei si occuperebbe di commentare i look dei cantanti in gara. Fra loro anche il suo fidanzato (Tony Effe), il suo ex fidanzato (Irama) e l’attuale fidanzata di un altro suo ex fidanzato, Andrea Iannone (Elodie). Più che una puntata deluno spin off di Temptation Island.È ILO UNA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”? NEL CAST FISSO POTREBBE ESSERCI ANCHEDE