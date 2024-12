Calciomercato.it - Esonero Fonseca prima del big match: il Milan ha deciso

Ilsi guarda intorno in vista del prossimo futuro. I rossoneri osservano l’andamento della squadra ed anche il destino diresta tutto da decifrareIlvive una fase della stagione estremamente delicata. I rossoneri hanno bisogno di trovare continuità di gioco e rendimento che raramente si è vista fino ad ora. Pauloè quindi chiamato a dare una svolta anche per evitare brutte sorprese nel prossimo futuro, il quale rischia di essere piuttosto incerto.del big: ilha(LaPresse) – Calciomercato.itUn futuro quello delche passerà anche delle prossime sessioni di calciomercato che andranno a modificare ulteriormente l’assetto del roster meneghino al netto di chi ci sarà in panchina.di tutto però bisognerà stabilire il destino dello stesso, che questa sera contro la Roma vivrà un banco di prova quasi decisivo.