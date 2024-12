Liberoquotidiano.it - Elezioni in Croazia, i candidati votano al seggio

Il presidente uscente Zoran Milanovic della coalizione di centrosinistra e il candidato dell'Unione Democratica Croata, Dragan Primorac, alper lepresidenziali in. Sono i due contendenti favoriti tra gli otto che hanno presentato la loro candidatura: se nessuno otterrà più del 50% delle preferenze al primo turno, il 12 gennaio si terrà un ballottaggio tra i due più votati. Milanovic, 58 anni, è sostenuto anche dai socialdemocratici di centro-sinistra, il più grande partito attualmente di opposizione. È in testa secondo i sondaggi, ma è difficile che ottenga la maggioranza assoluta. Primorac è invece sostenuto dal partito Hrvatska Democratska Zajednica del premier Andrej Plenkovic. Pediatra e professore universitario, ha detto che. "il posto dellaè a ovest, non a est".