Lapresse.it - Dal 28 dicembre al primo gennaio torna in sala ‘Vacanze di Natale ’90’

Leggi su Lapresse.it

Da sabato 28fino a mercoledì 1°al cinema “VACANZE DI‘90”, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Studios. “Il cinepanettone, lo dice la parola stessa, è un grande cult del: non stanca mai. Anche se poi a tutti noi piace sperimentare, un cult è sempre quello che non vediamo l’ora di ritrovare. Per questo lo scorso anno abbiamo scommesso sulla creazione di questo nuovo rito con delle giornate dedicate. E abbiamo avuto successo. Questo è il nostro secondo appuntamento con i VACANZE DIDAYS, ma stiamo già lavorando anche per quelli del 2025 – così Franco di Sarro, CEO di Nexo Studios, racconta la decisione di riproporre al cinema un nuovo appuntamento con la saga didi’ –.