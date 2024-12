Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, iraniano arrestato a Malpensa chiederà i domiciliari. Per ipotizzare lo scambio serve “placet” Usa

In passato è già accaduto con l’Iran:di cittadini detenuti. Ma se fosse questa la strada per far tornare a casa, la giornalista italiana ora nel carcere di Evin senza che siano state ancora formalizzate le accuse, sarebbe necessario una sorta di “” degli Stati Uniti. Perché il 38enne, svizzero-all’aeroporto di Milano-tre giorni prima della cronista è stato preso in consegna temporanea delle autorità italiane proprio su richiesta di Washington. Su di lui pende un mandato di arresto internazionale e una richiesta di estradizione targata Usa ed emessa dalla procura di Boston. Già già da venerdì sera comunque il Dipartimento di Stato Usa, tramite un portavoce, aveva dichiarato: “Seguiamo il caso, l’Iran detiene i cittadini stranieri e spesso li usa come leva politica”.