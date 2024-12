Oasport.it - Atalanta bloccata dalla Lazio dopo 11 vittorie di fila in Serie A, l’Inter ne approfitta ed espugna Cagliari

Si apre con quattro partite ricche di emozioni il programma della diciottesima giornata (la penultima del girone d’andata) dellaA 2024-2025 di calcio maschile. Quest’oggi si sono disputati gli anticipi dell’ultimo turno dell’anno solare per il massimo campionato, con due sfide salvezza e altri due match importanti per la lotta scudetto.Procedendo in ordine cronologico, il Genoa ha confermato il suo buon rendimento stagionale in trasferta imponendosi per 2-1 al Castellani di Empoli con i gol nel secondo tempo di Badelj ed Ekuban. Inutile per i toscani la rete di Sebastiano Esposito, che in precedenza aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1.Succede tutto nella ripresa anche nello scontro diretto salvezza tra Parma e Monza, con i ducali che si sono rialzatitre ko di seguito vincendo per 2-1 grazie al gol decisivo di Valenti al 98?.