Una storia lunga 100 anni | Osteria del Baffo si cambia arriva lo chef Matteo Pietrini

Ancona, 28 dicembre 2024 – Cambio di guardia all’del, uno degli storici locali di Ancona con centodi. In cucinao Petrini. Il suo cognome, avete letto bene, sulla carta d’identità è proprio questo: ´o Petrini´. Un errore dell’anagrafe o un’apposita svista per salvarsi dalla furia della guerra: “Io ci gioco su, è una cosa curiosa”, scherza il cuoco, che da ottobre ha portato una ventata di freschezza all’di via Monte San Venanzio. Soddisfatti i titolari, Mauro e Thomas Polenta, padre e figlio, al timone del ristorante dal ’68: “L’abbiamo rilevato oltre 50fa”, spiegano. Tutto iniziò con nonno Osvaldo e nonna Iolanda: “Preparavano le tagliatelle fatte in casa e i bucatini all’amatriciana”, riflette Mauro. Ora, in cucina,– dopo unaesperienza all’estero – ha riportato ad Ancona tecnica e qualità: “Il carattere innovativo della mia cucina è che tratto il pesce come fosse carne.