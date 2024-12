Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-12-2024 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la giornalista italiana Cecilia salvai Miranda per svolgere servizi giornalistici è stata fermata Il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran lo rende noto la Farnesina Sara si trova nel carcere di evin simbolo della repressione politica del regime ancora rimaniamo a lei per un complotto contro ufficiale Russo di alto rango è un blogger militare che un invasione dell’Ucraina è stato sventato da le feste di servizio di sicurezza federale un cittadino Russo in contatto con ufficiale della direzione principale degli intelligenti del Ministero della Difesa Ucraina è stato arrestato si legge in una nota è stato è stato trovato in possesso di un ordigno rudimentale composto da circa 1 kg e mezzo di pianeti e biglie di acciaio camuffato da altoparlante portatile e viene l’agenzia di intelligence aveva sorvegliato presidente degli obiettivi pianificando gli attentati da giovedì scorso la stessa FTV aveva detto di aver impedito una serie di attacchi terroristici contro ufficiali militari di alto rango le loro famiglie che sarebbero stati pianificati i servizi di sicurezza ucraini dopo aver reclutato cittadini russi quattro persone sono state arrestate perché sospettati di aver preso parte l’organizzazione degli attentati ieri mattina una batteria di sistemi di difesa missilistica americana ha partecipato all’intercettazione di un missile balistico Udi lanciato contro Israele dallo Yemen prima volta da quando è stato di spiegato dagli Stati Uniti nello stato ebraico lo riporta l’agenzia britannica Reuters e citando alcune fonti il sistema di termina hai d’altitude area defend è stato utilizzato per cercare di intercettare il missile una prossima analisi determinerà il successo di operazione spiega la Reuters citando fonti di sicurezza a me il sito diitaliano alla firma che il Tar ha intercettato con successo il missile lanciato dallo Yemen legge di bilancio che vanno in tutto 30 miliardi ha ottenuto il via libera definitivo della camera lo scorso XX dicembre ma non c’è spazio per la discussione a Palazzo Madama i tempi sono compressi per evitare del provvisorio che scatterebbe in caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre il testo è praticamente blindate questo provoca le proteste degli opposizioni che vedono tagliati i margini di discussione dei contenuti e noi siamo qui buon proseguimento di ascolto e buona giornata Noi ci ritroviamo più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa