Sport.quotidiano.net - Spal, c’è ancora da soffrire. Dopo l’undicesimo posto è sempre in zona playout e costretta a rinforzarsi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un 2024 da cancellare in toto, tra ribaltoni in panchina e sul mercato, una proprietà contestata e che sembra aver perso stimoli e voglia di rilanciare oltre l’attuale status quo di una modesta serie C, e una classifica perennemente a rischio di retrocessione, con l’incubo di una fine tra i dilettanti che equivarrebbe a una morte sportiva certa. I dodici mesi delladi Tacopina finiscono se possibile anche peggio di come si pensava solo sei mesi fa, quando la paura di retrocedere venne archiviata con la rimonta finale, richiamando in panchina mister Di Carlo. La riscossa finale e quel retrogusto di amaro in bocca che solo un undicesimoa una sola lunghezza dai playoff può regalare, sembravano in quel momento un pericolo scampato, una base da cui ripartire come monito per errori da non commettere più, e invece, solo pochi mesisiamo, se possibile, messi anche peggio.