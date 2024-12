.com - Sosta oraria in via Traiana, arrivano le prime multe

CIVITAVECCHIA –lea via, dopo l’introduzione della nuova disciplina della, possibile per un’ora con apposizione di disco orario sul cruscotto dell’auto, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei giorni feriali. Una decisione presa dall’amministrazione comunale per andare incontro, come spiegato dal delegato alla Polizia locale Flavio Fustaino, alle richieste dei commercianti della zona, per un maggiore rotazione nei parcheggi. Da lunedì infatti gli agenti di Polizia locale stanno controllando il rispetto della nuova ordinanza, a seguito dell’apposizione della segnaletica verticale nella strada centrale. Si tratta in realtà di una ventina di posti, fino a ieri liberi; una boccata d’ossigeno importante però per i residenti che oggi si trovano a non avere possibilità di parcheggio libero nella zona.