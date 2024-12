Iodonna.it - Sogni o realtà? Le collezioni più preziose, da Tiffany &Co. a Cartier a Chopard. Per rifarsi gli occhi

Tour immaginario. ma non troppo: fenicotteri, coccodrilli e luoghi favolosi ci portano a esplorare mondi d’oro, diamanti e gemme inestimabili nella collezione Alta Gioielleria Nature Sauvage di. Foglie di quercia con ghiande e fate, verdi mughetti e l’opulenza di fiori di loto per la Red Carpet Collection 2024 di: in un susseguirsi di gioielli letteralmente “da favola”, con tdi gemme e titanio multicolor. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Scintille di gioia: i bijoux, gli orologi e i gioielli preziosi da regalare a Natale Un mondo celeste nasce interpretando linee d’archivio del brand, tributo ai misteri dell’universo fra unicorni, gufi preziosi, frecce stellari e gemme infuocate come grifoni nel Blue Book 2024Céleste di&Co.