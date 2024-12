Agi.it - Renzi-La Russa show in Aula. "Camerata, rispetti le opposizioni", "Lei non dia lezioni"

AGI - "Lei,La, deve rispettare le”. “E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire la verità”. Non sono mancate scintille e tensioni in Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla manovra. Protagonisti di oggi, il leader di Iv Matteoe il presidente del Senato, Ignazio La. L'ex premier stava contestando apertamente il governo per aver introdotto una norma considerata 'ad personam', che di fatto vieta ai parlamentari e membri del governo di ricevere compensi da Paesi al di fuori dall'area economica europea. "Se mi chiamano a fare la conferenze posso andare anche gratis. Il punto vero è che avete costituito un precedente pericoloso", l'affondo di. "Meglio Conte che Meloni, lui mi attaccava apertamente", ha aggiunto., ad un certo punto, ha chiesto a Ladi far rispettare il silenzio inma il presidente del Senato gli ha fatto notare che la mancanza di silenzio assoluto è la prassi: “La prego di non darmi, prosegua senza dare a tutti”.