.com - MOIE / 3-0 al Borghetto nel test match natalizio, il bilancio di Possanzini sul 2024

Leggi su .com

Il presidente si sofferma sul fiore all’occhiello della sua società, il settore giovanile, 29 dicembre– Il campionato è fermo ma le squadre corrono e lavorano.IlVallesina di mister Rossi, per trovare la quadra post natalizia ha affrontato oggi, sabato 28 dicembre, al Pierucci, ildi mister Luchetta per unintermedio utile a capire le condizioni della squadra in vista della ripresa del torneo in programma sabato 4 gennaio.RobertoIn questa data ilaffronterà laa di serie Fermignanese, in una gara che si preannuncia dal grande valore per tutta la stagione.Nelodierno conto ili rossoblù sono usciti vincitori per 3-0 con le reti di Nardone, autore di una doppietta e Costantini.Sempre in casa, è di oggi l’intervista rilasciata al Corriere Adriatico dal Presidente Robertoche ha fatto undell’annata appena trascorsa, guardando comunque con ottimismo a quello che sarà il percorso in divenire del