Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Paris all’attacco sulla Stelvio!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0011.12 Non sarà al via di questa gara Cyprien Sarrazin. Il francese è stato vittima di una brutta caduta nella seconda prova di ieri. Il transha rimediato un ematoma subdurale che l’ha costretto a sottoporsi ad un’operazione e a trascorrere la nottata in terapia intensiva.11.09 Dominikandrà. L’azzurro cercherà un risultato di rilievo dopo un avvio di stagione complicato. Su queste neviha già trionfato sette volte vincendo sei discese ed un Super G.11.06 Il favorito assoluto di questa gara è Marco Odermatt. Lo svizzero ha vinto l’ultimadisputata in Val Gardena, vincendo per la prima volta su quelle nevi.