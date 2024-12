Universalmovies.it - Labyrinth | A Robert Eggers la regia del remake?

Leggi su Universalmovies.it

L’acclamato registapotrebbe aver trovato neldel cultil suo prossimo film.Con Nosferatu oramai in rampa di lancio in direzione sale italiane (la nostra recensione), il registaè salito alla ribalta in queste ore grazie ad una interessante speculazione riguardante il suo futuro lavorativo. A lanciare la “bomba” è stato il famoso reporter Jeff Sneider, spesso protagonista di anticipazioni assolutamente veritiere.All’interno della sua newsletter, il reporter ha riferito che il progettopotrebbe essere il prossimo film di. L’acclamato regista, infatti, viene citato come regista, ma anche come co-sceneggiatore assieme ad uno dei suoi più fidati collaboratori (che si tratti di Sigurjón Birgir Sigurðsson “alias Sjón”?). Come anticipato, al momento si tratta della più classica delle speculazioni, pertanto vi consigliamo di prendere la notizia con la dovuta attenzione.