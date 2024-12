Jackpot record di 12 miliardi alla lotteria Mega Millions

Thesocialpost.it - Jackpot record di 1,2 miliardi alla lotteria Mega Millions

Un colpo di fortuna straordinario in California: un biglietto dellaha assegnato un premio di 1,2di dollari, il quinto più alto di sempre nella storia del gioco. Il biglietto vincente è stato acquistato presso una stazione di servizio nella città di Cottonwood, situata circa 200 chilometri a nord di Sacramento.I promotori dell’iniziativa hanno chiarito che il nome del vincitore non sarà reso pubblico fino a quando il premio non verrà reclamato. La vincita straordinaria è stata registrata nell’estrazione di venerdì scorso, quando il fortunato ha indovinato tutti i sei numeri estratti: 3, 7, 37, 49, 55 e il numero6.Unin una stagione specialeL’ultimodirisaliva al 10 settembre, rendendo l’attesa per il primo premio particolarmente lunga.