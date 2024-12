Agi.it - Intelligenza artificiale. Epifani: "Per il 2025 la sfida sarà chiarire come funziona"

AGI - Cosa sta succedendo all'? Il proliferare di appquelle che si propongono'fidanzate virtuali' e un apparentemente rallentamento nell'uscita di nuovi prodotti realmente innovativi hanno fatto dire al Financial Times che nel 2024 il settore è stato piuttosto avaro di novità, fino a far intravedere una crisi che potrebbe portare allo scoppio di un'ennesima bolla speculativa legata a Internet. Mastanno le cose secondo Stefano, presidente della Fondazione per la sostenibilità digitale? "Nella sostanza le osservazioni del Financial Times sono vere" diceall'Agi, "ma la conclusione è fallace". Secondo l'esperto "è ovvio che il 2024 abbia segnato non un rallentamento, ma una sistematizzazione" del percorso dell'IA. "Non possiamo pensare che ogni sei mesi ci sia una novità dirompente" aggiunge, "se pensiamo ad altre tecnologie, è servito tanto tempo perché entrassero nella quotidianità.