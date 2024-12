Ilgiorno.it - Idee da adottare tra dispositivi a caccia di C02 e kit salvavita

Leggi su Ilgiorno.it

Quindici progetti di ricerca premiati - su 98 presentati - potranno accedere a programmi di incubazione: otto riceveranno un finanziamento di 400mila euro dalla Statale, tre saranno premiati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, uno dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, altri tre sono in fase di accelerazione ma senza grant. Entra nel vivo “Seed4Innovation“, programma di innovazione della Statale e di Fondazione Unimi, realizzato col supporto di Deloitte Officine Innovazione, Bugnion e Ca Group per traghettare leinnovative verso una loro applicazione industriale o commerciale. Tra i progetti finanziati dalla Statale con 50mila euro ciascuno, un dispositivo per la cattura della Co2, un kit per diagnosticare problemi cardiovascolari attraverso un prelievo di sangue, nuovi farmaci per la cura del tumore al pancreas, molecole bioattive al posto dei pesticidi, unper pazienti cardiaci, un dispositivo diagnostico portatile, un marcatore per il tumore al seno e una nuova tecnica di microscopia elettrica.