Del Piero: "Milan e Juventus, momento simile. La storia ha un peso …"

Alessandro Del, ex attaccante bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare suldi forma di due big del calcio italiano come ile la 'sua'. Ecco, dunque, il suo pensiero. "La realtà è che le aspettative allasono alte. Sempre. È inutile girarci intorno. Laha un suo percorso e un suo. Questo vale per lae anche per ilche sta attraversando un. Si parte sempre con la voglia di fare qualcosa di più perché i cambiamenti portano entusiasmo, ma se i risultati non arrivano, c’è rammarico. È normale. Ladella Juve è questa e non la inventiamo noi adesso. La stagione però è iniziata da pochi mesi e di tempo davanti ce n’è molto".