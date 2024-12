Lanazione.it - Corale di Ponte Valleceppi, festa per i trent’anni

Leggi su Lanazione.it

di musica, di passione e condivisione, di impegno culturale e civile per il territorio. E’ stato molto più di un concerto quello andato in scena a Santo Stefano nella Chiesa S. Maria Maddalena aper festeggiare idi attività e successi dellaPolifonica die del suo fondatore e direttore Vladimiro Vagnetti (nella foto). In una chiesa gremita, laha emozionato con un repertorio che, oltre ai canti della tradizione natalizia, ha proposto due brani simbolo della produzione più recente (la Misa Tango di Martin Palmeri) e delle origini, con un medley da ’Jesus Christ Superstar’, tra i primi brani impegnativi della, eseguito con gli stessi solisti di allora. Dal 1994 a oggi, la, dice con orgoglio il direttore Vagnetti, è rimasta fedele alla sua missione: "Resistere ai tempi che portano le nuove generazioni sempre più lontano da queste attività e continuare a proporre un formula di coro sociale, più che amatoriale, che rappresenti un’occasione di incontro tra le persone, ma che sappia anche offrire programmi interessanti, diversi, mai banali o scontati".