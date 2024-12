Sport.quotidiano.net - Bologna Fc, compleanno col sorriso per Cambiaghi: ritorno in campo

, 28 dicembre 2024 – Non poteva essercimigliore per Nicolò. L’esterno rossoblù, che proprio oggi compie 24 anni, ha riassaggiato l’erba di Casteldebole a oltre quattro mesi dall’infortunio che ne ha compromesso la stagione. L’ex Empoli si era infortunato nella prima gara di campionato contro l’Udinese al Dall’Ara a fine agosto, rimediando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro con conseguente operazione per la sua ricostruzione. Da quel momento era iniziato il lungo percorso riabilitativo, concostretto a seguire a distanza le sorti dei suoi compagni di squadra. Proprio ieri sui profili delè comparso un breve reel in cui si vede l’esterno offensivo sorridente che da i primi calci al pallone e si muove suldi allenamento del Centro Tecnico Niccolò Galli, iniziando il percorso di allenamento differenziato che sancisce ufficialmente anche l’avvio del suo lavoro più intenso per il rientro in