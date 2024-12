Tvplay.it - Balotelli lascia subito la serie A: maxi offerta, la destinazione lascia increduli

Leggi su Tvplay.it

A poche ore dall’inizio della sfida tra Empoli e Genoa, di fatto, bisogna registrare una notizia clamorosa su Mario.Dopo i tre gioni dedicati alle festività natalizie, di fatto, il campionato inA è pronto a giornate. Quest’oggi, infatti, inizia un turno che potrebbe dire molto sull’intero proseguimento della stagione.laA:, la(LaPresse) tvplay.itBasti pensare che in questo turno di campionato ci sono ben tre big match: Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma. Tuttavia, ci sono anche altre gare davvero molto importanti ai fini della classifica. Due di queste sono proprio le partite che daranno il via a questa diciottesima giornata diA: Empoli-Genoa e Parma-Monza.L’esito di questi due match, di fatto, saranno fondamentali per capire la vera situazione nelle parti basse della classifica.