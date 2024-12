Ilrestodelcarlino.it - Via Marzadore, la sindaca:: "Verrà riaperta a febbraio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il regalo di Natale più gradito? Le nostre strade riaperte. E’ arrivato l’inverno e tanti residenti di Valsamoggia fanno i conti con strade chiuse e decine di chilometri di tragitti alternativi per arrivare a casa. Da Savigno a Calcara a Monteveglio sono tanti i cittadini che con l’anno nuovo saranno alle prese con problemi vecchi, o che potevano essere in qualche modo prevenuti, come quel centinaio di famiglie (con agriturismi, stalle, cantine, trattorie ed un teatro) che abitano lungo il Rio Marzatore, un affluente ‘minore’ del Samoggia, che dopo l’inondazione ‘apocalittica’ del 20 maggio e la sua quasi replica il 19 ottobre ha concesso il ‘tris’ lo scorso 8 dicembre, quando ha ancora tracimato sulla strada ed eroso ulteriormente la già esile striscia di massicciata che aveva permesso le due riaperture.