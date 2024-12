Ilgiorno.it - Un Natale tra fuoco e lamiere. Tre roghi e 2 incidenti in poche ore

C’è chi non va in ferie nemmeno a. I vigili deldel Comando provinciale di Monza e Brianza ne sanno qualcosa, dopo un’accoppiata Vigilia-che li han visti impegnati in una serie di interventi. Si comincia dalla vigilia a Caponago, dove alle 17.45 in via Giuseppe Verdi particolare trambusto ha provocato l’incendio di un box. Le squadre giunte sul posto con autopompa e autobotte hanno prontamente spento le fiamme impedendo che ilpotesse intaccare il resto del condominio. Non ci sono stati feriti. Il giorno dopo, al termine del pranzo di, ci si è spostati a Monza, in via Alcide de Gasperi, dove alle 14 è andato ail tetto di un’abitazione. Anche in questo caso le squadre dei pompieri hanno limitato le fiamme in modo che rimanessero a una porzione del tetto, impedendo che ilpotesse danneggiare il resto della copertura e l’abilitazione sottostante.