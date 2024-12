Lanazione.it - Studente morto a Natale, autopsia per chiarire il mistero. Si indaga anche su un’auto pirata

Perugia, 27 dicembre 2024 – Sarà eseguita nelle prossime ore l’sul corpo del 24enne cinese Hongyu Tu,la mattina di, a Perugia. Loviveva in via Duccio, nel quartiere di Monteluce, a poca distanza dal centro storico, con tre coinquiline connazionali che non lo avrebbero visto più dalla mattinata del 24 dicembre. A dare l’allarme è stata una donna residente nello stesso palazzo dove viveva il ragazzo. Il giovane, dopo il trasporto d’urgenza in ospedale, ènella mattina del 25. Da una prima ricognizione esterna sul cadavere, sono emerse diverse ecchimosi e contusioni, un colpo alla testa. Il 24enne potrebbe essere stato aggredito oppure essere caduto accidentalmente visto che è stato trovato con un elevato tasso alcolico in corpo. Oppure, è una delle ipotesi che vengono vagliate proprio in queste ore dagli investigatori, potrebbe essere stato investito da: il conducente, insomma, dopo averlo travolto, non si sarebbe fermato a prestargli soccorso.