Superguidatv.it - Storie di donne al bivio di Monica Setta, ospiti ed anticipazioni di venerdì 27 dicembre 2024

Tornadial, il programma ideato e condotto da, dedicato alledidella politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Ecco tutti glie ledi stasera,27dialdi stasera2727dalle ore 21.00 va in onda una nuova puntata di “dial”, il programma ideato e condotto dae trasmesso in prime time su Rai2. Come sempre la giornalista e conduttrice è pronta ad incontrare tredi successo pronte a raccontare le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Non mancheranno, durante le prossime puntate, anche qualche incursione nel mondo maschile con la presenza di personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo italiani, volti noti pronti a raccontarsi senza filtri e sopratutto a cuore aperto! Interviste pure, nude, disancorate l’una dall’altra, precedute ognuna da una clip dedicata all’ospite.