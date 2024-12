Oasport.it - Sinner vittima di una incessante caccia alle streghe. Non capiscono che lo rendono ancora più forte…

Più forte di tutto e di tutti. Jannikè tornato a Montecarlo, dopo la breve parentesi tra le proprie montagne, dove si è concesso agli affetti dei propri cari e anche degli appassionati che in Alta Badia hanno voluto immortalare l’incontro con il proprio idolo. Un 2024 denso di successi e caratterizzato da 2 Slam e 3 Masters1000 in bacheca, la conquista delle ATP Finals e il trionfo nella Coppa Davis.73 vittorie in 79 incontri disputati, rientrando nel novero della top-10 in termini di rendimento alltime che si ricordi nell’era Open di questo magnifico gioco. Il tutto in un’annata in cui da marzo Jannik ha dovuto convivere con una spada di Damocle, ovvero la notizia della positività al Clostebol. Un casoaperto e che dovrà essere gestito fin quando il TAS non emetterà il verdetto definitivo.