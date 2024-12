Iltempo.it - Si rivede Patrick Zaki: il post sull'Iran scatena la rissa social

La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata indove si trovava con "regolare visto giornalistico e le tutele di una giornalista in trasferta", precisa Chora Media per cui lavora la cronista insieme al Foglio. Sala è stata fermata il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran e al momento sarebbe in cella di isolamento. La Farnesina, l'ambasciata e il consolato d'Italia a Teheran stanno seguendo il caso con la massima attenzione sin dal suo inizio per chiarire la situazione legale di della giornalista e per verificare le condizioni della sua detenzione. L'arresto ha provocato un'ondata di indignazione e moltissimi attestar di solidarietà. Nel profluvio di dichiarazioni, sianche l'attivista egiziano: "Tutta la solidarietà alla giornalista italiana Cecilia Sala dopo il suo arresto da parte del regimeiano.