Si brinda al nuovo anno sulle note dell’orchestra a plettro Gino Neri

Anche quest’sta per arrivare il momento tanto atteso del tradizionale concerto di Capod. Il primo gennaio, alle 16.30, al teatro Abbado, gli orchestrali attendono il pubblico per festeggiare l’insieme. Tra brani che da sempre appartengono alla tradizione del Capode altri che richiamano la storiastessa, la musica permetterà al pubblico di iniziare il 2025 con un viaggio sonoro dalle svariate armonie. Il primo tempo, diretto dal Maestro Francesco Zamorani, avrà inizio con ledel Califfo di Bagdad di François-Adrien Boïeldieu. Seguirà un omaggio a Giordano Tunioli, storico orchestrale, con una Suite di operette composta da lui stesso nell’estate del 1989. Questo brano venne presentato per la prima volta al concerto di Capoddel 1990 e, proprio nel 2025, trentacinque anni dopo, verrà nuovamente eseguito sullo stesso palco.