Qualità ’Contract District Group’. Distributore di interior al top. Si conferma il migliore a Milano

di Violetta De NicolaisIl gruppo ContractGroup – nonostante il trend del Real Estate meneghino di questo periodo che vede una situazione di fermo cantieri slittamenti e pesanti ritardi delle imprese nelle consegne degli immobili causati dall’incertezza autorizzativa – registra un giro d’affari di oltre 50 milioni di euro tra arredi consegnati e in consegna nell’ultimo triennio 2022-2024 nella sola città died altrettanti in proiezione al 2027 trae Roma, sia grazie ad un consolidato backlog di progetti residenziali lanciati negli ultimi 20 mesi sia, nella capitale, in forza delle prime significative consegne in immobili lanciati negli ultimi due quarters del 2024. Negli ultimi 20 mesi, con una media di oltre 16 milioni di euro/anno di forniture di arredamenti eseguite al 95% nella sola città di, CDG conserva il primato di maggior player distributivo didel capoluogo lombardo contando su due soli showroom chiusi al grande pubblico (di cui uno inaugurato a metà del 2022).