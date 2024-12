Ilrestodelcarlino.it - Premio Fair Play a Zaccheroni

Albertoquesta volta è stato preso in contropiede, non se l’aspettava che il Panathlon Club Cesena gli assegnasse il ‘alla carriera’ consegnatogli durante la festa degli auguri natalizi al Grande Hotel Da Vinci a Cesenatico, davanti a 320 persone. Zac, socio Panathlon da tempo e tra i promotori del prestigiosoAzeglio Vicini, è rimasto sorpreso quando il presidente Dionigio Dionigi lo ha proclamato vincitore del riconoscimento che viene assegnato annualmente a chi in carriera ha rispettato e onorato i principi di lealtà, correttezza, professionalità e valorizzazione dei giovani, tipici del Panathlon., 71 anni, ha rappresentato tutto questo, essendo stato anche il tecnico che insieme a Trapattoni ha allenato l’Inter, il Milan e la Juve; con i rossoneri ha conquistato uno scudetto nel 1999, inoltre come ct del Giappone ha vinto la Coppa d’Asia nel 2011, ha ricevuto la stretta di mano dell’Imperatore (caso unico) ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio nipponico.