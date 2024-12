Pronosticipremium.com - Pisilli oro di Roma, Ranieri lo coccola: per i Friedkin è il futuro

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviata la vittoria per 5-0 contro il Parma, lavuole concludere in bellezza questo 2024. I giallorossi stanno dimostrando di aver ritrovato la retta via smarrita e devono necessariamente iniziare a mettere in cascina punti pesanti, se vogliono risalire la classifica di Serie A. L’obiettivo è ampiamente alla portata, anche considerando che siamo solo alla fine del girone d’andata. I capitolini stanno preparando al meglio il prossimo match con il Milan, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un avversario in difficoltà dati i diversi infortuni.Il tecnico Claudiodesidererebbe centrare un successo importante, mettendo al tappeto i rossoneri e dimostrando che il vento è ormai cambiato. Il coach di Testaccio si starebbe godendo anche le prestazioni di alcuni dei singoli a sua disposizione, tra cui un ragazzo che sta diventando sempre di più uomo.