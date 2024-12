Liberoquotidiano.it - Pesce avariato, 200 tonnellate sequestrate: orrore in tavola, cosa volevano servirci a Capodanno

Cibopronto per essere servito al cenone di. I numeri dell'operazione fanno impressione: oltre 200disequestrato, 233 attrezzi da pesca confiscati, 746 violazioni accertate e sanzioni che superano il milione di euro. Questo è il bilancio dell'operazione “E-Fisching”, condotta dalla Guardia Costiera per salvaguardare la filiera della pesca e garantire la sicurezza alimentare, soprattutto durante le festività natalizie, quando pranzi e cenoni diventano protagonisti. Coordinata dal Centro di controllo nazionale pesca, l'operazione ha visto l'impiego di oltre 1.500 militari e 450 mezzi tra unità terrestri e aeronavali, per un totale di più di 10mila controlli su tutta la filiera, dai mari fino ai punti vendita. Tra gli interventi più rilevanti figura quello della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, che, insieme alla Asl Roma, ha sequestrato 670 chilogrammi discaduto in un centro di distribuzione all'ingrosso della Capitale.