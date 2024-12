Ilrestodelcarlino.it - Parrillo si è operato, Petrovic è disponibile

E’ stata una vigilia di Natale un po’ particolare per Sasà, che nella mattinata del 24 dicembre è stato sottoposto con successo all’intervento chirurgico di microdiscectomia eseguito dalla dottoressa Samantha Massaccesi dell’equipe dell’Unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale ‘San Salvatore’ di Pesaro. "L’intervento chirurgico si è reso necessario dato il persistere dell’importante sintomatologia lombosciatalgica, sulla base di ulteriori valutazioni e in accordo con i consulenti neurochirurghi. I tempi di recupero saranno quantificati nei prossimi giorni". Così recita la nota stampa diramata dalla Carpegna Prosciutto che ha preso in contropiede un po’ tutti, dato che l’orientamento precedente, comunicato appena due giorni prima, era quello della terapia conservativa tramite un programma terapeutico-riabilitativo.