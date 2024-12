Ilnapolista.it - Paltrinieri: «Il mio obiettivo è Los Angeles 2028, voglio vincere nel fondo»

Gregoriovuole arrivare alle Olimpiadi di Los, come ha dichiarato in un’intervista a Repubblica.: «Il mioè Losnel»Dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi è caduto tornando a casa, rompendosi il gomito sinistro.«Un epilogo molto simbolico. Appena uscito dallo stadio ero già con la testa altrove, in modalità vacanza e meno attento a ciò che mi circondava. Sono caduto dalla bici, aspettavo così tanto il momento di fermarmi che ne ho approfittato. Sono poi stato a Los, mi è piaciuta anche se ho visto molta sofferenza sociale».Essere portabandiera a Lossarebbe uno stimolo in più?«Sì, sarebbe stupendo. Comunque il mio unicosono le Olimpiadi. Devo vedere come e cosa fare, forse dovrò correggere in corso d’opera.