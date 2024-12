Lapresse.it - Oslo, Martina Voce è fuori pericolo dopo essere stata accoltellata dall’ex

, la 21enne di Firenze, in Norvegia,fidanzato, non è più indi vital’aggressione. Lo ha reso noto Antonio, lo zio della studentessa. “La primaria ha dichiarato. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo e controllare tutte le ferite al volto. In particolare ce n’è una che può dare un rischio di paralisi facciale dalla parte sinistra, quella colpita”, ha dichiarato l’uomo. La ragazza, che si trovava nel Paese per studiare, lavorava anche in una catena che vende cibo italiano, e lì eraraggiuntacompagno, un 24enne norvegese di origini indiane, che le si è avventato addosso prima difermato da alcuni colleghi della giovane, pure loro rimasti feriti nella colluttazione.