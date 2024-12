Quifinanza.it - Nuova moneta da 7 euro in circolazione? No, si tratta di un falso

Negli ultimi giorni, sui social media è circolata una notizia che si è diffusa rapidamente ed è stata riportata (in maniera anche un po’ fraudolenta) da diversi siti web: l’arrivo, dal 1° gennaio 2025, di unada 7. La notizia, ovviamente, ha suscitato grande curiosità e una miriade di utenti hanno cominciato a discutere e a condividere articoli che parlavano di questo nuovo conio, proprio come se fosse un prodotto ufficiale in arrivo dalla Zecca di Stato.Tuttavia, questa storia si è rivelata essere una bufala. Lada 7in arrivo nel 2025, infatti, non esiste.Da dove è partita la notizia (falsa) sulladi 7in arrivo nel 2025La notizia falsa sullada 7sembra essere partita dai social media, in particolare da alcuni post e video che hanno iniziato a circolare su piattaforme come Facebook, X (ex Twitter) e Instagram.