Mistermovie.it - Mister Movie | Streaming illegale di Partite in GTA V: il metodo ingegnoso per aggirare i controlli

Leggi su Mistermovie.it

Un nuovo fenomenoemerge in GTA V: la trasmissione non autorizzata di eventi sportivi inall’interno del gioco. Un’analisi del confine tra realtà e finzione e le implicazioni per il futuro dei videogiochi.GTA V: da videogame a piattaforma per la pirateria sportivaclass="wp-block-heading">Grand Theft Auto V, noto videogame della Rockstar, per la sua rappresentazione di attività illegali e simulazioni di vita reale-criminale, si trova al centro di un nuovo fenomeno che solleva interrogativi sulla legalità e sull’uso distorto delle piattaforme di gioco online. Si tratta della trasmissione non autorizzata disportive indirettamente all’interno del gioco. Questa pratica non è un contenuto ufficiale di Rockstar Games, ma un’iniziativa che sfrutta le funzionalità online di GTA V per offrire al pubblico la visione gratuita di eventi sportivi, come leNBA, senza possedere le necessarie licenze di trasmissione.